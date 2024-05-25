مانشستر يونايتد يتوج بكأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على مانشستر سيتي

لندن-سانا

توج فريق مانشستر يونايتد بلقب النسخة الـ 143 من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية اليوم.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة متقدماً بهدفين سجلهما أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الـ 30، وكوبي ماينو في الدقيقة الـ 39.

وقلص البلجيكي جيريمي دوكو الفارق في الشوط الثاني من المباراة مسجلاً الهدف الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ 87.

وفاز مانشستر يونايتد بالكأس للمرة الـ 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب واحد من أرسنال الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد برصيد 14 مرة.

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