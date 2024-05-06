استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة شرق المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، كما فرضت حصاراً مشدداً على مداخل مخيم طولكرم كافة، وانتشرت في شوارعه وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عشرات منازل الفلسطينيين.

وتعمدت جرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في شوارع المخيم وحاراته ومحيطه وعزلها عن بعضها البعض وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهرباء والإنترنت.

وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، وآخرين بحالات اختناق.

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