وزير الصحة يبحث مع مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة آليات دعم القطاع الصحي في سورية

جنيف-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع مستشار الديوان الملكي السعودي مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، سبل إطلاق التعاون وتقديم الدعم وآليات التنسيق اللازمة لدعم القطاع الصحي في سورية.

واستعرض الوزير الغباش خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في جنيف الوضع الصحي والإنساني في سورية، حيث اتفق الجانبان على تقديم الدعم المناسب بشكل ثنائي مباشر أو عبر منظمة الصحة العالمية، منوهاً بزيارة المديرة الإقليمية للمنظمة الدكتورة حنان بلخي إلى سورية والتي اطلعت على الواقع والاحتياجات عن قرب.

بدوره عبّر الربيعة عن رغبة المركز بدعم القطاع الصحي في سورية وأهمية التواصل الدائم والمستمر بما يخدم المواطنين فيها.

شارك في الاجتماع مندوب سورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حيدر علي أحمد، ومندوب السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، والمديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، وممثلة المنظمة في سورية الدكتورة إيمان الشنقيطي، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.

راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency