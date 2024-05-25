25 أيار- يوم التحرير والمقاومة في لبنان

دمشق-سانا

1571 – بابا الفاتيكان بيوس الخامس، يعقد معاهدة الاتفاق مع ملك إسبانيا كارلوس الخامس لمحاربة الدولة العثمانية.

1805 -نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكا على إيطاليا.

1810 -الإعلان عن استقلال الأرجنتين.

1909 – القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.

1914 – مجلس العموم البريطاني يقر الحكم المحلي لأيرلندا.

1942 -ألمانيا تبدأ هجومها على ستالينغراد والقوقاز خلال الحرب العالمية الثانية.

1961 -الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن خلال اجتماع في الكونغرس العزم على إرسال بعثة بشرية للقمر.

1963 – 30 دولة أفريقية تعلن تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا.

2000 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تندحر عن جنوب لبنان جراء الانتصارات التي حققتها المقاومة.

2014 -اختتام الدورة السابعة والستين من مهرجان كان السينمائي لسنة 2014 في فرنسا.

من مواليد هذا اليوم:

1713 -جون ستوارت، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1856- بيتر زيمن، عالم فيزياء هولندي، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.

1921 – جاك شتاينبرغر، عالم فيزياء أمريكي ألماني، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.

من وفيات هذا اليوم:

1555 هنري الثاني، ملك مملكة نافارا.

1983 الملك محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية.

أعياد ومناسبات:

يوم التحرير والمقاومة في لبنان.

اليوم العالمي للصداقة.

اليوم الوطني في الأرجنتين.

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