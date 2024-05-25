25 أيار- يوم التحرير والمقاومة في لبنان

دمشق-سانا
1571 – بابا الفاتيكان بيوس الخامس، يعقد معاهدة الاتفاق مع ملك إسبانيا كارلوس الخامس لمحاربة الدولة العثمانية.
1805 -نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكا على إيطاليا.
1810 -الإعلان عن استقلال الأرجنتين.
1909 – القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
1914 – مجلس العموم البريطاني يقر الحكم المحلي لأيرلندا.
1942 -ألمانيا تبدأ هجومها على ستالينغراد والقوقاز خلال الحرب العالمية الثانية.
1961 -الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن خلال اجتماع في الكونغرس العزم على إرسال بعثة بشرية للقمر.
1963 – 30 دولة أفريقية تعلن تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا.
2000 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تندحر عن جنوب لبنان جراء الانتصارات التي حققتها المقاومة.
2014 -اختتام الدورة السابعة والستين من مهرجان كان السينمائي لسنة 2014 في فرنسا.
من مواليد هذا اليوم:
1713 -جون ستوارت، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1856- بيتر زيمن، عالم فيزياء هولندي، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.
1921 – جاك شتاينبرغر، عالم فيزياء أمريكي ألماني، حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.
من وفيات هذا اليوم:
1555 هنري الثاني، ملك مملكة نافارا.
1983 الملك محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية.
أعياد ومناسبات:
يوم التحرير والمقاومة في لبنان.
اليوم العالمي للصداقة.
اليوم الوطني في الأرجنتين.
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