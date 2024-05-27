بمشاركة سورية… انطلاق أعمال الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف

جنيف-سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، وتستمر حتى الـ 1 من حزيران تحت عنوان “الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع”.

ويتضمن جدول أعمال الدورة محاور تتعلق بعمل منظمة الصحة العالمية والتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية في العالم، واستعراض وتحديث مبادرة السلام العالمي، وشلل الأطفال واستئصاله وأمراض السل والجدري ومسائل التغطية الصحية الشاملة وغيرها من المواضيع الصحية.

ويضم الوفد السوري وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، والمندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، والوزير المستشار لدى بعثة سورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتورة ريم جبر.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الأعضاء فيها، ويركز جدول أعمالها الذي يعده المجلس التنفيذي على مواضيع محددة في مجال الصحة.

راما رشيدي

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