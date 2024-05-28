في مالي… مقتل خمسة جنود خلال تصديهم لهجوم إرهابي غرب البلاد

باماكو-سانا

أعلن الجيش المالي مقتل خمسة من جنوده خلال تصديه لهجوم إرهابي ملحقاً خسائر فادحة في صفوفهم غرب البلاد.

ونقلت فرانس برس عن بيان للجيش قوله: “إن جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي نفّذت هجوماً بواسطة سيارتين قادهما انتحاريان على مركز للجيش في قرية موردية الغربية على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة باماكو” مشيراً إلى أن الجيش صد الهجوم وكبّد الإرهابيين خسائر مادية وبشرية فادحة.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي “القاعدة” و “داعش” الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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