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المقاومة العراقية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة

2024-05-27

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف مواقع للعدو الإسرائيلي في “إيلات” أم الرشراش المحتلة بوساطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مقاتلونا في العراق أهدفاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في إيلات “أم الرشراش” بوساطة ثلاث طائرات مسيرة” مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت يوم الجمعة الماضي استهداف الموقع ذاته بوساطة الطيران المسير.

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