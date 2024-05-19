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النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعتزم تشكيل اتحاد كونفدرالي

2024-05-19

نيامي-سانا

أعلنت سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو الاتفاق على “الصيغة النهائية” لخطة تشكيل اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الإفريقي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعلنوا وضع اللمسات النهائية لمشروع معاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل، حيث أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري عقب الاجتماع أن النص النهائي سيتم اعتماده في قمة رؤساء الحكومات العسكرية للدول الثلاث.

وكانت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في الـ 28 من كانون الثاني الماضي، ووقع قادة الدول الثلاث على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل يعتبر التعدي على سيادة أو سلامة أراضي دولة من الدول المشاركة عدواناً على التحالف بأكمله، ويتطلب تدخلاً عسكرياً جماعياً.

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