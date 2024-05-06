موسكو: إطلاق تدريبات بأسلحة نووية هدفها تهدئة الرؤوس الساخنة في الغرب

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة ما وصفته بالرؤوس الساخنة في العواصم الغربية.

ونقلت روسيا اليوم عن الخارجية قولها في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم: “نأمل أن يهدئ هذا الحدث الرؤوس الساخنة في العواصم الغربية وأن يساعد على إدراك العواقب الكارثية المحتملة للمخاطر الاستراتيجية التي يثيرونها وأن يمنعهم من مساعدة نظام كييف في أعماله الإرهابية ومن الانجرار إلى مواجهة مسلحة مباشرة مع روسيا”.

وأكدت الوزارة أن هذه التدريبات مرتبطة بتصريحات المسؤولين الغربيين العدائية والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي اتخذها حلف شمال الأطلسي وينبغي النظر إليها في سياق هذه التصريحات الرامية إلى ممارسة ضغط قوي على روسيا الاتحادية وخلق تهديدات إضافية لأمن بلادنا فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا وما حولها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز في وقت سابق اليوم ببدء الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

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