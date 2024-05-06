مجلس وزراء منظمة “أوابك” يختار الطاقة المتجددة موضوعاً لجائزة البحث العلمي

الكويت-سانا

بمشاركة سورية، عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” اجتماعه الـ 112 على مستوى مندوبي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في دولة الكويت، والتي مثل فيها سورية معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس فرحات عبدالله.

وناقش أعضاء المجلس الحسابات الختامية للمنظمة “الأمانة العامة والهيئة القضائية” لعام 2023 وتمت المصادقة عليها، واطلع المجتمعون على التقدم المحرز في مشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

وأوصى المجلس الأمانة العامة بأهمية تكثيف الجهود لاستكمال الدراسة وإعداد تصورات كاملة للأهداف الاستراتيجية والانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لها، كما اطلع على تقرير الأمين العام للمنظمة المهندس جمال عيسى اللوغاني حول نشاطات الأمانة العامة ومتابعة الأوضاع البترولية العالمية وشؤون البيئة وتغير المناخ وسير العمل في بنك المعلومات والفعاليات التي نظمتها الأمانة، مؤكدا أهمية الاستمرار في مثل هذه النشاطات والعمل على تكثيفها.

وفيما يخص البند المتعلق بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 4202 تم اختيار المجال المتعلق بـ “الطاقة الجديدة والمتجددة” كمجال لتقديم البحوث لنيل هذه الجائزة وقام المجلس الوزاري باعتماد كل التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي بشأن البنود المطروحة، وحث الأمانة العامة على العمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي.

محمد كركوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency