قتيل و16 مصاباً بهجوم أوكراني استهدف حافلة لمدنيين

موسكو-سانا

قتل شخص وأصيب 16 آخرون إثر هجوم شنته القوات الأوكرانية على حافلة صغيرة تقل مدنيين في مقاطعة خيرسون.

ونقلت وكالة تاس عن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون قوله اليوم: “إن القوات الأوكرانية هاجمت حافلة صغيرة تقل مدنيين في قرية رادينسك بمنطقة أليشكينسكي بطائرة بدون طيار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين”.

وقال سالدو على قناته في تيلغرام: إنه “بشكل إجمالي كانت الحافلة تقل 17 شخصاً، كل الجرحى أصيبوا بارتجاجات وإصابات مختلفة”.

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية في روسيا بالمدفعية والصواريخ، وتنفذ ضربات بطائرات مسيّرة وتقوم بأعمال تخريبية تستهدف المدنيين.

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