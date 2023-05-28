بمشاركة سورية: مجلس وزراء منظمة (أوابك) يناقش تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها

الكويت-سانا

بمشاركة وفد سورية عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) اجتماعه العاشر بعد المئة على مستوى المندوبين في الكويت برئاسة المهندس نصير جبار ممثل العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة.

وناقش أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة، ومن ضمنها المصادقة على الحسابات الختامية لعام 2022 وتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

وبحث الاجتماع التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في قطر يومي الـ 11 والـ 12 من كانون الأول القادم وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات.

وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة وضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي.

محمد كركوش

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