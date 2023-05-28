الرئيس الإيراني يبحث مع سلطان عُمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

طهران-سانا

بحث الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في طهران اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وقال رئيسي خلال اجتماع مشترك: “إن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان ارتقت من مستوى التجارة إلى مستوى الاستثمار” واصفاً المواقف المشتركة ورؤية تعزيز التقارب الإقليمي لدى البلدين إلى جانب الطاقات والأرضيات المتاحة لديهما بأنها قادرة على توسيع العلاقات الثنائية في الصعيدين الثنائي والإقليمي.

ورأى رئيسي إن الطاقات المتوافرة في مختلف المجالات من جملة الفرص المتاحة لتوسيع التعاون بين البلدين داعياً إلى حسم الاتفاق الخاص بإنشاء صندوق مشترك لدعم التنمية الاستثمارية.

بدوره قال السلطان هيثم بن طارق: “إن العلاقات بين طهران ومسقط شهدت نمواً في المستويين الثنائي والإقليمي وإن التبادل بينهما سجل نمواً بواقع ضعفين” داعياً إلى تعزيز الجهود المشتركة من أجل تفعيل هذه الطاقات الكامنة لديهما.

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