إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال أحدهما شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر تجاه شابين كانا قرب الشارع الرئيسي بالقرية ما أدى لإصابتهما بجروح قبل أن تعتقل أحدهما فيما نقل الآخر إلى المشفى لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار قرية المغير لليوم السادس عشر من خلال إغلاقها المدخلين الرئيسيين للقرية ومنعها الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى وجهاتهم وأماكن عملهم.

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