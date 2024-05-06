البرلمان العربي: الصمت الدولي المخزي يشجع الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية

القاهرة-سانا

حذر البرلمان العربي من قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف مليون فلسطيني.

وحمّل البرلمان العربي في بيان اليوم كيان الاحتلال المسؤولية كاملةً عن التصعيد الخطير للأحداث في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على هذا الكيان لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان.

ولفت البيان إلى أن الصمت الدولي المخزي هو الذي يشجع قادة كيان الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار والسعي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية عبر منح الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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