انطلاق فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان المسرح الجامعي في دمشق

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم على خشبتي مسرحي الحمراء والقباني بدمشق فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان المسرح الجامعي الذي يقيمه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية بمشاركة فرق جامعية مسرحية من مختلف الجامعات الحكومية.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر لغاية الثالث والعشرين من شهر أيار الجاري 12 عرضاً مسرحياً يشارك فيها 150 طالبا من مختلف الجامعات الحكومية وفروعها ومن جميع اختصاصات الفنون والمسرح والاختصاصات العلمية الهندسية والطبية ممن يتمتعون بمواهب فنية كما ستوزع في ختام المهرجان جوائز مالية للفائزين بأفضل العروض والإخراج والتمثيل .

المهندس عمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب الثقافة والفنون أكد في كلمه أن المسرح يعد نقطة البداية والشرارة التي تلهم الإنسان العطاء وتدفعه نحو الرقي الفكري لهذا أطلق عليه لقب /أبو الفنون/، مبينا أن المسرح الجامعي حامل مهم للنهضة الأدبية في المجتمع كان وما زال العلامة البارزة والمضيئة في المشهد الثقافي السوري وقدم أرقى العروض وأعلاها مستوى وخرج من بين صفوفه أهم الفنانين والمخرجين الذين عرفتهم سورية .

وأشار الجباعي إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي رافقت الفترة السابقة حرص الاتحاد على الاستمرار بتقديم العروض المسرحية وإقامة ورشات إعداد ممثل والكتابة والإخراج وتقديم الرؤى والأفكار لتطوير المسرح بما يواكب التطورات الفنية العالمية لافتا إلى هذا العمل يتطلب المزيد من الجهود والتكاليف والاستمرارية منوها بشغف الشباب الجامعي المفعم بالمحبة والإيمان برسالة يؤديها.

بدوره أعرب الدكتور تامر العربيد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية رئيس لجنة تحكيم المهرجان في تصريح لمراسلة سانا عن إعجابه بمستوى العروض المسرحية المقدمة والتي تتضمن صناعة مسرح حقيقية وكذلك أداء الممثلين الشباب الذين يتمتعون بمواهب واعدة تستحق الاهتمام و الدعم مبينا أن معايير تحكيم الأعمال تعتمد على قدرة العرض على إيصال فكرته للجمهور وتكامل العناصر الفنية فيه مع قياس مساحة عمل كل من الممثل والمخرج واستخدامهم عناصر العرض بشكل صحيح .

الفنان محمد خاوندي اعتبر أن عرض الافتتاح اليوم بادرة جيدة تدل على وجود شباب منطلق وموهوب ويسعى لتقديم كل ما هو جميل لافتا إلى حرص الشباب المشاركين في المهرجان على الاستفادة من جميع الملاحظات والآراء التي قدمناها لهم .

وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان دريد لحام تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة لأكثر من نصف قرن وكذلك تكريم الفنان فايز قزق الذي حمل رسالة الفن النبيلة ورفع رايتها ببصمته الفريدة.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان إلى جانب رئيسها الدكتور تامر العربيد كلا من الدكتورة ندى العبدالله والفنانين تيسير إدريس وفيلدا سمور وكفاح الخوص فيما تضم اللجنة النقدية كلا من الفنان والكاتب إسماعيل خلف والفنانة أمية ملص والأستاذ جوان جان.

وابتدأت العروض الافتتاحية للمهرجان مع مسرحية “قصة حديقة الحيوان” لفرع جامعة حماة على مسرح القباني وهي من تأليف إدواردو أولبي وإخراج يوسف شموط والتي تتحدث عن الانعزال الذي وصل إليه الناس في كافة المجتمعات وكذلك مسرحية “المبارزة” لفرع جامعة دمشق على مسرح الحمراء وهي من تأليف رضوان شبلي وإخراج رائد مشرف وتتحدث عن الصراع بين شكسبير وكريستوفر مارلو على أحقية التواجد ككاتب في أوروبا في ذلك الوقت .

حضر افتتاح المهرجان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ونائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عامر طلاس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من الفنانين والمخرجين والمهتمين وحشد كبير من الطلاب .

وتأتي فعاليات المهرجان في سياق خطة الاتحاد الهادفة إلى تعزيز الفن المسرحي الجامعي وتشجيع الابتكار والإبداع في هذا المجال، ويعد فرصة للطلاب الجامعيين لعرض مواهبهم وأعمالهم الفنية أمام جمهور من خبراء ومحترفين في المسرح.

هيلانه الهندي

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