المقاومة الفلسطينية تستهدف 8 دبابات وناقلات جند للعدو الصهيوني في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استهدفت المقاومة الفلسطينية بقذائف الياسين 3 دبابات و3 ناقلات جند للعدو الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت المقاومة قوة خاصة متحصنة في مبنى في جباليا بقذيفة تي بي جي كما استدرجت جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقاً وفجرتها بهم.

ودكت المقاومة مقراً للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل كما قنصت جندياً صهيونياً في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة استدرجت المقاومة قوة صهيونية راجلة وفجرت عبوة مضادة للأفراد بها وقضت على 5 من أفرادها في محيط مسجد التابعين شرق رفح.

كما استهدفت المقاومة دبابة وجرافة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأوقعت المقاومة 15 جندياً صهيونياً بين قتيل ومصاب بعد استهداف منزل تحصنوا فيه ثم اقتحامه والاشتباك مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات والقنابل اليدوية في حي التنور.

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