ليفربول يفوز على توتنهام في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز ليفربول على ضيفه توتنهام اليوم بأربعة أهداف لهدفين ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف ليفربول محمد صلاح وأندي روبرتسون وكودي جاكبو وهارفي إليوت عند الدقائق 16 و45 و50 و59، بينما أحرز ريتشارليسون وسون هيونغ مين هدفي توتنهام عند الدقيقتين 72 و77.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 78 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط وراء المتصدر أرسنال مع تبقي جولتين على النهاية في حين تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.

من جهته تقدم تشلسي نحو المركز السابع ووصل إلى 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي بفوزه على وست هام بخمسة أهداف دون رد متفوقاً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي سيواجه غداً كريستال بالاس.

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