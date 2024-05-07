أنطونوف: على واشنطن التخلي عن خطابها العدواني تجاه روسيا

نيويورك-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أنه يتعين على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في خطابها العدواني تجاه بلاده والتوقف عن التصريحات الاستفزازية في وسائل الإعلام وعدم السماح بمهاجمة الدولة الروسية.

ونقلت روسيا اليوم عن أنطونوف قوله: “إن الدعوات لزيادة إمدادات الأسلحة لن تؤدي إلا إلى زيادة سياسات الكراهية التي تنتهجها النخب المحلية تجاه روسيا ولكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحسين رفاهية الشعب الأمريكي”، مشيراً إلى أنه كم مرة ستحتاج بلاده للشرح أن الصدام بين قوتين نوويتين سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمس في تعليقه على إمكانية إجراء مفاوضات بين الغرب وأوكرانيا وروسيا فضلاً عن وقف إطلاق النار أنه لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن في الغرب.

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