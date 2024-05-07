كريستال بالاس يخرج من لقاء مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز كريستال بالاس على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب سلهورست بارك في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بريمير ليغ.

سجل أهداف المباراة الفرنسي مايكل أوليز هدفين في الدقيقتين 12 و66 ومواطنه جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 40 والإنكليزي تيريك ميتشل في الدقيقة 58.

ورفع الفريق رصيده إلى 43 نقطة يحتل بها المركز الـ 14 بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

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