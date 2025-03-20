أهالي داعل في ريف درعا يوثقون أسماء شهداء الثورة والمفقودين بلوحة جدارية

درعا-سانا

إكراماً لتضحياتهم ودورهم في انتصار الثورة، وثق أهالي مدينة داعل بريف درعا، ضمن مبادرة لتجمع أبناء داعل الأحرار، أسماء الشهداء والمفقودين والمغيبين بلوحة جدارية واحدة، تم نصبها على دوار المدينة.

وأوضح عضو تجمع أبناء داعل الأحرار، مسؤول ملف المعتقلين والأيتام كمال العاسمي في تصريح لمراسل سانا: “إن اللوحة الجدارية تضم نحو ٧٥٠ شهيداً و١٢٥ مفقوداً ومغيباً، تم توثيقهم بالاسم والصورة وتاريخ الاستشهاد أو الاعتقال، موضحاً أن هذا العمل من شأنه تذكير الأجيال بقيمة الشهادة والشهداء وتضحياتهم، على مدى 14 عاما حتى انتصرت الثورة، ونال أبناء سوريا حريتهم بسقوط النظام المجرم.

ولفت العاسمي إلى ان أهالي داعل أطلقوا مبادرة جديدة لتوثيق من تبقى من المعتقلين والمفقودين والمغيبين زمن النظام البائد، لإعادة نشر صورهم ضمن لوحة جدارية أخرى على دوار مدينة داعل، من باب العرفان بالجميل لكل من ساهم في انتصار الثورة السورية”.

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