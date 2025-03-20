إلقاء القبض على أشخاص بحوزتهم شحنة من الصواريخ المضادة للدروع والطيران في درعا

درعا-سانا

ألقى الأمن العام في محافظة درعا القبض على أشخاص بحوزتهم شحنة من الصواريخ المضادة للدروع والطيران في بلدة بصر الحرير بريف المحافظة.

ونقلت محافظة درعا عبر قناتها في التلغرام عن مصدر أمني قوله: “أثناء تسيير الأمن العام لدوريات اعتيادية ومراقبة عدد من المشتبه بهم بحيازة أسلحة خفيفة ومتوسطة من القطع العسكرية، بالتزامن مع سقوط النظام البائد، تمكنت إحدى دورياته في ريف درعا الشرقي من إلقاء القبض على المدعوين راوي كيوان ومعتز غانم، وذلك أثناء استلامهما شحنة من الصواريخ المضادة للدروع والطيران من شخص يدعى أبو زعتر”.

وأضاف المصدر الأمني: “إنه تم ضبط العملية في منطقة خالية من السكان قرب بلدة بصر الحرير شرق درعا، ولا تزال إدارة الأمن العام تتابع التحقيقات، لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة”.

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