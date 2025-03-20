تزامناً مع عودته للعمل.. أجنحة الشام للطيران تسير أولى رحلاتها إلى مطار حلب الدولي

دمشق-سانا

تزامناً مع عودة مطار حلب الدولي للعمل، سيرت شركة أجنحة الشام للطيران اليوم أولى رحلاتها إلى المطار، انطلاقاً من مطار دمشق الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها ستبدأ بتسيير رحلتين أسبوعياً، (كل يوم أحد وخميس) بين دمشق وحلب وبالعكس.

وبينت الشركة أن تسيير هذه الرحلات يأتي ضمن استراتيجيتها في تسهيل حركة السفر، بين دمشق وحلب وإدلب والمناطق الشمالية وبالعكس، وتذليل صعوبات السفر والتنقلات، وخاصة أن هذه الرحلات ستساعد المسافرين القادمين من أوروبا وتركيا والأردن بمتابعة سفرهم على خطوط الشركة للوصول إلى هذه المناطق.

وأعيد افتتاح مطار حلب الدولي، وتمت إعادة تشغيله أمام حركة الطيران في الثامن عشر من آذار الجاري، بعد جهود استمرت ثلاثة أشهر من العمل الدؤوب لصيانته وترميمه.

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