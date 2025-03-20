افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الشواف الخيري بحماة

حماة-سانا

افتتح اليوم في مشفى الشواف الخيري التابع للجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة، قسم غسيل الكلى بطاقة استيعابية تبلغ 5 أسرة مجهزة بأحدث التقنيات.

وجاء افتتاح قسم غسيل الكلى، ثمرة تعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمتبرعين من أبناء مدينة حماة، لتخفيف الضغط عن المشفى الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الكلى وتخفيف معاناتهم.

وقال الدكتور هيثم قنباز ممثل إدارة المشفى لمراسل سانا: “نحتفل اليوم بتحقيق حلم طال انتظاره، بفضل دعم أبناء المدينة وذوي الأيادي البيضاء الكرام، الذين أسهموا في بناء وتجهيز هذا المشفى الخيري”، وأوضح أنه بعد التبرع بخمسة أجهزة غسيل كلية حديثة، تم افتتاح هذا القسم تحت إشراف مديرية صحة حماة.

وبين مهندس الصيانة في منظمة “شفاء” مضر حاج أحمد أنه تم تشغيل الأجهزة الخمسة وهي من الأجهزة الحديثة، كما وفرت منظمة شفاء بعض المواد اللازمة للقسم مثل مواد التعقيم وأنابيب البيكربونات لدعم عمله لمدة شهر، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والمشفى الوطني لنقل 45 مريضاً إلى القسم الجديد، وتوجيه كوادر طبية وتمريضية من مشفى حماة الوطني.

وأشار حاج أحمد إلى أن العمل بالقسم سيجري على ثلاث ورديات يومياً، بمعدل 15 عملية غسيل، ما يسهم في استيعاب الحالات بكفاءة عالية.

وأكد عدد من المرضى المستفيدين من خدمات القسم أهمية افتتاحه لجهة توفير الخدمة بشكل سريع وتخفيف الازدحام والضغط عن المشافي الأخرى، مشيرين إلى أن مستوى الخدمة متميز ومواعيد الجلسات للمرضى تتم وفق جدولة ثابتة، ومثمنين جهود القائمين عليه.

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