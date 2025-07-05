حرائق ريف اللاذقية تُخرج محطة تحويل البسيط عن الخدمة.. والورشات تبدأ أعمال الصيانة

اللاذقية-سانا

تسببت الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام في ريف اللاذقية الشمالي، بخروج محطة تحويل كهرباء البسيط من الخدمة بشكل مؤقت، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منها.

وأوضحت محافظة اللاذقية في بيان، أن الحرائق أدت إلى تضرر بعض مخارج التوتر المتوسط الواقعة على مسار الحريق وخروج المحطة من الخدمة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كل المناطق التي تتغذى منها، بما في ذلك مضخات المياه المرتبطة بها.

وأكدت المحافظة أن الفرق الفنية تعمل على إجراء تقييم أولي للأضرار، والبدء بأعمال إزالة الشبكات المتضررة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني لتأمين السلامة في الموقع، ريثما يتم إخماد الحرائق والبدء بأعمال الصيانة اللازمة لإعادة التيار الكهربائي.

بدوره أوضح مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية المهندس محمد الحكيم في تصريح لمراسلة سانا، أن الشركة قامت بحجز خط التوتر العالي 66 ك.ف عن محطة تحويل البسيط، وذلك نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من مخارج التوتر المتوسط الواقعة على مسار الحريق، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق التي تتغذى من المحطة، بما في ذلك مضخات المياه المرتبطة بها.

وحول الأضرار المسجلة حتى الآن أوضح المهندس الحكيم، أنه من أصل 12 خط توتر متوسط، تعرضت 4 خطوط لأضرار جسيمة، وهي خط بيت القصير وخط قسطل معاف، فيما لا تزال الأضرار في خطي السرسكية وسولاس قيد التقييم من قبل الفرق الفنية التي تعمل حالياً على إجراء كشوفات ميدانية.

ولفت المهندس الحكيم إلى أنه وبالتوازي مع أعمال التقييم، باشرت الورشات الفنية تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإسعافية التي شملت إزالة الشبكات والأعمدة المتضررة من الطرقات وتحميلاً مؤقتاً على الخطوط السليمة لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية، ومنها تحميل الجزء السليم من خط القسطل على خط الإيمان وتحميل الجزء السليم من خط بيت القصير على خط البدروسية وتحميل مركز تحويل المزرعة وبيت صبيرة على خط الريانة.

كما باشرت فرق الصيانة أعمال صيانة وإصلاح كابلات البداية لخط الدقاقة (القصر) وكابلات البداية لمحطة مياه مفرق البسيط بالتعاون مع مؤسسة المياه، ومعالجة أضرار كابلات البداية لمركز تحويل بيت القصير، حيث تم قص الجزء المتضرر وإعادة التوصيل.

ولفت الحكيم، إلى أن الفرق الهندسية تقوم حالياً في محطة تحويل البسيط بالتنسيق مع الطوارئ المركزية، بإجراء وصلات تجريبية لبعض الخطوط المتضررة بهدف اختبار سلامتها الفنية واستئناف التغذية الكهربائية تدريجياً.