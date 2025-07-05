التنمية الإدارية تصدر لائحة بأسماء المفصولين تعسفياً من وزارة النقل وتدعوهم للعودة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التنمية الإدارية اليوم لائحة بأسماء العاملين الذين فُصلوا تعسفياً من وزارة النقل بسبب مواقفهم ومشاركاتهم الثورية في عهد النظام البائد، وطلبت منهم مراجعة الجهات المحدَّدة في اللائحة لإعادتهم إلى العمل، وردّ حقوقهم الوظيفية وفق الأطر القانونية النافذة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إعداد اللوائح تم بالتنسيق مع وزارة النقل، بعد استكمال دراسة طلبات العاملين الذين فُصلوا تعسفياً، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على استكمال تدقيق الطلبات في سائر الوزارات والجهات العامة، وستُنشر اللوائح الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القادمة.

ونشرت الوزارة الملف المتضمن الأسماء المدعوّة إلى مراجعة المديريات في قناتها على تلغرام.