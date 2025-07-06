وزير الإعلام: الهوية البصرية رُسمت بتفاعل مجتمعيّ وهي بداية لسوريا الجديدة

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن الهوية البصرية الجديدة لسوريا رُسمت بتفاعل مجتمعيّ شارك فيه كل أبنائها، وهي بداية لسوريا الجديدة.

وقال الوزير المصطفى في تغريدة على منصة (X): “أعلنا مع إطلاق الهوية البصرية للدولة عن بداية سوريا الجديدة، وقطعنا كلَّ صلة بزمن الخوف، متطلّعين إلى بناء دولة من الشعب وإليه”.

وأضاف وزير الإعلام: لم تُصنع هذه الهوية البصرية في غرف مغلقة تمليها السلطة على الشعب، إنما رُسمت بتفاعل مجتمعيّ شارك فيه أبناءُ سوريا من كلِّ الخلفيات، داخل البلاد وخارجها”.

وتابع الوزير المصطفى: “كانت أيامًا طويلة من التخطيط والإعداد، تحوّلت فيها مكاتب وزارة الإعلام إلى غرفة عمليات، لم تثنها كثرة الطوارئ عن إتمام هذا اليوم بكل تفاصيله”.

وختم وزير الإعلام بالقول: “أشكر فريق الهوية البصرية على تفانيه وعمله الدؤوب، وفريق وزارة الإعلام الذي واصل الليل بالنهار متتبعاً كلَّ التفاصيل في كل المحافظات السورية”.