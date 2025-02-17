القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يبحث مع وفد ماليزي دعم القطاع الصحي في ‏سوريا ‏

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم وفداً من منظمة “ميرسي” للمساعدات الإنسانية الماليزية التعاون المشترك في المجال الصحي.
وبين الدكتور الشرع خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أن الوضع الصحي في سوريا متدهور بشكل كبير، ويجب إعداد مخطط للمرحلة القادمة، وبناء نظام صحي جديد.
ونوه الدكتور الشرع بالجهود الماليزية في سوريا خلال الأسبوع الماضي، متطلعاً لتطوير العلاقات بينن البلدين في المجال الصحي.
بدوره أوضح المدير التنفيذي للمنظمة أحمد فيصل أنه تم رفد القطاع الصحي في سوريا ب /١٠/ أجهزة غسيل كلية، إضافة لإنشاء مركز طوارئ في مشفى الرازي بحلب، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع قريباً.
ولفت فيصل إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم التركيز على جانب الصحة النفسية، والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التدريب والتأهيل.
حضر اللقاء القنصل الفخري لماليزيا في سوريا الدكتور سمير الكور، ومعاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين.