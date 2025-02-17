القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يبحث مع وفد ماليزي دعم القطاع الصحي في ‏سوريا ‏

دمشق-سانا‏

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم ‏وفداً من منظمة “ميرسي” للمساعدات الإنسانية الماليزية التعاون المشترك في ‏المجال الصحي.‏

وبين الدكتور الشرع خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أن الوضع الصحي ‏في سوريا متدهور بشكل كبير، ويجب إعداد مخطط للمرحلة القادمة، وبناء ‏نظام صحي جديد. ‏

ونوه الدكتور الشرع بالجهود الماليزية في سوريا خلال الأسبوع الماضي، ‏متطلعاً لتطوير العلاقات بينن البلدين في المجال الصحي. ‏

بدوره أوضح المدير التنفيذي للمنظمة أحمد فيصل أنه تم رفد ‏القطاع الصحي في سوريا ب /١٠/ أجهزة غسيل كلية، إضافة لإنشاء مركز ‏طوارئ في مشفى الرازي بحلب، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع قريباً.‏

ولفت فيصل إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم التركيز على جانب الصحة ‏النفسية، والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التدريب والتأهيل.‏

حضر اللقاء القنصل الفخري لماليزيا في سوريا الدكتور سمير الكور، ومعاون القائم ‏بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين.‏