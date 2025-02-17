الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة ‏الجمهورية ‏

بيروت-سانا‏

هنأ الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان ‏كاثوليكوس عموم الأرمن الأرثوذكس ‏لبيت كيليكيا الكبير، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بتوليه مهام الرئاسة. ‏

وقال الكاثوليكوس آرام الأول في برقية تهنئة باسمه وباسم المجتمع الأرمني ‏في سوريا اليوم: ‏إن الشعب السوري، بمختلف طوائفه، اجتاز عدداً لا ‏يحصى من الصعوبات والمتاعب، ولكن تحمل، متسلحاً بالصبر ‏والأمل بأن ‏يسود العدل والمساواة في البلاد واحترام حقوق أبناء سوريا جميعاً ‏بالتساوي ‏من دون تمييز. ‏

وأعرب الكاثوليكوس آرام الأول في البرقية عن أمله بأن تُفتح صفحة جديدة ‏من الازدهار في تاريخ سوريا، بفضل ‏قيادة

الرئيس الشرع الحكيمة، متمنياً له التوفيق ‏والسداد في ‏مهامه.‏

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