الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة ‏الجمهورية ‏

بيروت-سانا
هنأ الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان كاثوليكوس عموم الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بتوليه مهام الرئاسة.
وقال الكاثوليكوس آرام الأول في برقية تهنئة باسمه وباسم المجتمع الأرمني في سوريا اليوم: إن الشعب السوري، بمختلف طوائفه، اجتاز عدداً لا يحصى من الصعوبات والمتاعب، ولكن تحمل، متسلحاً بالصبر والأمل بأن يسود العدل والمساواة في البلاد واحترام حقوق أبناء سوريا جميعاً بالتساوي من دون تمييز.
وأعرب الكاثوليكوس آرام الأول في البرقية عن أمله بأن تُفتح صفحة جديدة من الازدهار في تاريخ سوريا، بفضل قيادة
الرئيس الشرع الحكيمة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه.
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