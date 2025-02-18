إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في القدم، بوقت داهمت فيه أيضاً قريتي سالم ودير الحطب القريبتين، وقرى يتما وقصرة وقبلان وكفر قليل جنوباً، حيث فتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها.

كما أُصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق في بلدة بيت أمر شمال الخليل عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم بقنابل الغاز السام على خلفية عمليات هدم نفذتها صباحاً، شملت منزلين وعدداً من المنشآت بعدة أحياء من البلدة.

وكان أُصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل 12 آخرون صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال أنحاء مختلفةً في الضفة الغربية.

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