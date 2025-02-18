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الخارجية الفلسطينية: تمادي الاحتلال في مجازره إهانة للضمير الإنساني

2024-11-13

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً المجتمع الدولي بالوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة، مؤكدةً أن تماديه في المجازر إهانة رسمية للضمير الإنساني وللشرعية وللمحاكم الدولية وقراراتها.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم أن الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي عبر قتل المدنيين من أطفال ونساء ومرضى قصفاً وتجويعاً وتهجيراً بشكل يندى له جبين البشرية، أمام صمت دولي ودعم أمريكي غربي، ضارباً عرض الحائط بجميع القوانين والقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

وحمّلت الخارجية الدول الداعمة للكيان المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم، مطالبةً بسرعة ترجمة الإجماع الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان.

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