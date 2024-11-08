الخارجية الروسية: الجنود الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعاً بشرية في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم أن مسلحي وزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك “يستخدمون الجنود الروس الأسرى كدروع بشرية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة: إن “المسلحين الجبناء من قوات العمليات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك يستخدمون جنودنا الأسرى دروعاً بشرية، فهم يقودونهم أمامهم بعد أن يلبسوهم أحزمة ناسفة تنفجر عندما يحاولون الهروب أو لقاء أفراد عسكريين روس”، واصفة هؤلاء المسلحين بـ”الأوكرونازيين”.

وأضافت زاخاروفا: إن “الأوكرونازيين” لا يقومون فقط بتعذيب أسرى الحرب الروس وابتزاز أقاربهم، والمطالبة بفديات مادية مقابل إبقائهم على قيد الحياة والتوقف عن تعذيب جنودنا، ولكن أيضاً، كما أصبح معروفاً لأفرادنا العسكريين على الخطوط الأمامية، فإنهم يستخدمون أكثر الأساليب الإرهابية دناءة بروح تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرة إلى أن جميع المتورطين في الفظائع التي يرتكبها نظام كييف سيحاسبون بالتأكيد وبالحدود القصوى التي تفرضها القوانين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة خلال المعارك الدائرة في مقاطعة كورسك.