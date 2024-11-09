نيبينزيا: مؤسسات الرعاية الصحية الروسية تتعرض لهجمات سيبرانية أوكرانية

نيويورك-سانا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن مؤسسات الرعاية الصحية الروسية تواجه هجمات سيبرانية منتظمة، مؤكداً أن جماعات أوكرانية مدعومة من حلف شمال الأطلسي “الناتو” غالباً ما تكون مسؤولة عنها.

ونقل موقع قناة آر تي عن نيبينزيا قوله في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول موضوع الهجمات السيبرانية على المرافق الطبية باستخدام فيروسات الفدية: إن “بلدنا يواجه بانتظام هجمات إلكترونية على مؤسسات الرعاية الصحية، منذ بداية عام 2022، وتم تسجيل حوادث متفاوتة في طبيعتها وحجمها بشكل متكرر، بدءاً من سرقة البيانات الشخصية للمرضى وتعطيل أجهزة التصوير المقطعي المحوسب وصولاً إلى اختراق المواقع الإلكترونية لمستشفيات الأطفال”، مؤكداً أنه في العديد من الحالات تكون الجماعات الأوكرانية ولا سيما جيش تكنولوجيا المعلومات الأوكراني الذي يشرف عليه حلف “الناتو” مسؤولة عن مثل هذه الهجمات.

وأضاف نيبينزيا: إن واشنطن نفسها تعترف، من دون تردد، بحقائق العمليات ضد روسيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك بناء القدرات الهجومية في هذا المجال، وعلاوة على ذلك، تمارس وكالات الاستخبارات الأمريكية على نطاق واسع ما يسمى بعمليات “العلم الكاذب”، وهي تفعل ذلك حتى ضد أقرب حلفائها الذين يدعمون الولايات المتحدة بنشاط في تعزيز سياساتها العدوانية.

وأوضح نيبينزيا أنه في إطار المناقشة التي جرت تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم تطوير تدابير عملية لتعزيز التعاون غير السياسي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال أمن المعلومات، مستعرضاً في هذا الإطار أهداف السجل الحكومي الدولي العالمي لنقاط الاتصال الذي تم إطلاقه في أيار الماضي بمبادرة روسية، وخاصة فيما يتعلق بمنع الحوادث الخطيرة في الفضاء المعلوماتي وحلها وتخفيف التوتر في حالات الأزمات.

واختتم نيبينزيا قوله: إن “عدم تلقينا أي طلبات من خلال هذا السجل من الدول المتحمسة جداً لاتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية هو دليل، يُظهر مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها ليس لديهم أي دليل تقني يدعم ما توصلوا إليه”.

يذكر أن الأجهزة الحكومية وأنظمة المعلوماتية والمؤسسات الإعلامية الروسية، تتعرض لهجمات إلكترونية شرسة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، في محاولة لاختراق الأنظمة وتعطيلها لمصلحة نظام كييف وحلف الناتو.

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