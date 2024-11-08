تركيب منظومات طاقة شمسية لآبار مياه الشرب في بلدة طفس بدرعا ‏

درعا-سانا
أنجزت مؤسسة مياه درعا بالتعاون بين منظمة الهلال الأحمر ومنظمة إسعاف أولي تركيب منظومات طاقة شمسية وتجهيزات ميكانيكية لآبار الشرب في مدينة طفس بريف درعا الغربي.
وأوضح الدكتور أحمد مسالمة رئيس فرع الهلال بدرعا أنه وانطلاقاً من تأمين مياه شرب آمنة لأكثر من 15 ألف مواطن تم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى تمديد شبكة ري بطول 5700 متر بدل القديمة والتالفة.
مدير عام مؤسسة مياه درعا المهندس مأمون المصري بيّن أن هذا المشروع الحيوي شمل بئرين ويغطي احتياجات المواطنين من مياه الشرب لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بعمليات الفحص المستمر لجودة المياه وتعقيمها بمادة الكلور الصحي لمنع انتشار الأمراض.
رضوان الراضي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen