تركيب منظومات طاقة شمسية لآبار مياه الشرب في بلدة طفس بدرعا ‏

درعا-سانا

أنجزت مؤسسة مياه درعا بالتعاون بين منظمة الهلال الأحمر ومنظمة إسعاف ‏أولي تركيب منظومات طاقة شمسية وتجهيزات ميكانيكية لآبار الشرب في ‏مدينة طفس بريف درعا الغربي.

وأوضح الدكتور أحمد مسالمة رئيس فرع الهلال بدرعا أنه وانطلاقاً من ‏تأمين مياه شرب آمنة لأكثر من 15 ألف مواطن تم العمل على تنفيذ هذا ‏المشروع بالإضافة إلى تمديد شبكة ري بطول 5700 متر بدل القديمة ‏والتالفة. ‏

مدير عام مؤسسة مياه درعا المهندس مأمون المصري بيّن أن هذا المشروع ‏الحيوي شمل بئرين ويغطي احتياجات المواطنين من مياه الشرب لافتاً إلى أن ‏المؤسسة تقوم بعمليات الفحص المستمر لجودة المياه وتعقيمها بمادة الكلور ‏الصحي لمنع انتشار الأمراض.

رضوان الراضي

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