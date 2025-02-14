الخارجية الروسية: نعتزم تطوير العلاقات مع سوريا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم تطوير العلاقات مع سوريا.

ونقل موقع “rt” عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم : “ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات”.

وأضافت زاخاروفا: “اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية، كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث” مع الإدارة السورية الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع تلقى الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين، هنّأه فيه على توليه الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية، وأكد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.

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