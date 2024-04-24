القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 79 شهيداً و86 جريحاً.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة