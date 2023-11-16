احتضان 4 مشاريع جديدة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص

حمص-سانا

بهدف تخديم مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته الخدمية والعلمية والتعليمية والمكفوفين، تم اليوم احتضان أربعة مشاريع جديدة في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات التابعة للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص.

رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى احتضان عدد من المشاريع في حاضنات تقانة المعلومات والاتصالات بكافة المحافظات خلال الفترة الحالية بعد تقييمها من قبل اللجان ومصادقتها من مجلس إدارة الجمعية لتبدأ المشاريع المحتضنة مرحلة التنفيذ، منوهاً بالخطوة الجديدة التي اتخذتها الحاضنة بخصوص المشاريع، حيث تكون اللجنة التي قيمت وقبلت المشاريع هي نفسها التي تضع الأدوات والبرنامج الزمني لتنفيذها.

ولفت النجار إلى أهمية العمل اليوم باتجاه الجانب العملي، بحيث يكون المشروع قابلاً للانطلاق في السوق المحلية، مشدداً على اهتمام الجمعية بالعمل الريادي وحاضنات تقانة المعلومات والاتصالات من خلال السعي للانتقال إلى مرحلة مسرعات الاعمال عبر إيجاد مشاريع ريادية بدعم ورعاية بعض الجهات.

بدوره أشار عضو لجنة التقييم الدكتور عبدو دربولي مدرس في قسم البرمجيات بكلية الهندسة المعلوماتية في جامعة البعث إلى أن المشاريع الجديدة والمحتضنة تخدم قطاعات متعددة، منها الصحة والتعليم والخدمي والتقني.

وخلال لقاء أصحاب المشاريع الجديدة بالحاضنة تحدث محمد شاهين “طالب هندسة معلوماتية”: إن مشروعه هو “ويب هاوس” بالتعاون مع فريق شبابي ويعمل المشروع على فلترة وتصنيف المواقع الإلكترونية على الانترنت بناء على تصنيفات لها علاقة بالمجال التقني وبمشاركة كل من طلاب هندسة المعلوماتية “سيماز حاجي بك” و”عبد المؤمن عبارة” و “يوسف شكوه”.

وقدم “أحمد رأفت السيد” طالب هندسة معلوماتية في جامعة لندن مشروعه حول إدارة المؤسسات والمراكز التدريبية وتنظيمها وأتمتتها مباشرة، ويخدم التطبيق جميع المراكز في سورية بسلم ترتيب للصلاحيات من جهة، كما يخفض عدد الموظفين من جهة أخرى.

فيما اختار الشابان وائل رجوب وقصي الحمزة طالبان بالكلية التطبيقية في جامعة البعث مشروعهما “تيمويب”، وهو عبارة عن موقع يؤدي خدمة إنشاء ملف شخصي للمستخدمين ولجميع الاشخاص الذين يرغبون بتقديم سيرة ذاتية لمختلف الجهات وباستخدام أدوات معينة يضيفها المستخدم على الموقع، وتمت إضافة وتطوير مكونات المشروع باستخدام نظام ذكاء صناعي يمكنه من اختبار دقة المعلومات المقدمة.

وقدم الطالبان ضياء الدين صافي ونصوح شاهين مشروعاً يستهدف شريحة المكفوفين وضعاف البصر والمؤسسات التي تعنى بهم، وهو عبارة عن أداة تؤدي أكثر من خدمة للمكفوفين بهدف إدماجهم بالمجتمع ليصبحوا أكثر فاعلية من خلال تيسير استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتلبية حاجاته الأساسية.

تمام الحسن

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