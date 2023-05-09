أقل من مثيلاتها بـ 20 بالمئة… بردى تصدر لائحة أسعار جديدة للبرادات

دمشق-سانا

أصدرت الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” لائحة أسعار جديدة للبرادات ذات التبريد العادي المطورة التي تقوم بإنتاجها.

وحسب لائحة الأسعار التي حصلت سانا على نسخة منها فإن سعر البراد قياس 24 قدم بابين لون أبيض بلغ 3.710 ملايين ليرة، وبراد 16 قدم أبيض بسعر 3.400 ملايين ليرة، وبراد أبيض 22 قدم بسعر 3.500 ملايين ليرة وبراد فضي 22 قدم بسعر 3.575 ملايين ليرة.

وتضمنت لائحة الأسعار براد 12 قدم لون أبيض بسعر 2.700 مليون ليرة، وبراد 12 قدم لون فضي بسعر 2.775 مليون ليرة، وبراد 22 قدم مطوراً “لون فضي إنفيرتر” بسعر 3.840 ملايين ليرة، وبراد 22 قدم مطوراً “لون أبيض إنفيرتر” بسعر 3.775 ملايين ليرة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي عباس في تصريح لـ سانا أن إصدار هذه اللائحة الجديدة من أسعار البرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد والقطع الداخلة في عملية التصنيع محلياً، مؤكداً أن هذه الأسعار ما زالت أقل من أسعار البرادات المثيلة في السوق المحلية بأكثر من 20 بالمئة.

وبين عباس أن كل منتجات بردى من الأدوات والأجهزة الكهربائية المنزلية تتمتع بالجودة والسمعة الطيبة التي حصدتها خلال عقود، لافتاً إلى توافر هذه المنتجات في صالات المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية وصالات الشركة في دمشق وجبلة إلى جانب صالة مؤسسة عمران في اللاذقية.

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