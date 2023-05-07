تأهل الملاكم السوري أحمد غصون إلى دور الـ 16 من بطولة العالم

طشقند-سانا

تأهل لاعب منتخب سورية للملاكمة أحمد غصون إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للملاكمة المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وجاء تأهل غصون إلى الدور القادم من البطولة بعد مباراة قوية بدور الـ 32، فاز فيها على ملاكم الصين تايبيه بالنقاط، ضمن منافسات وزن 75 كغ.

وانضم غصون إلى زميله في المنتخب وشقيقه علاء غصون الذي حجز مقعده في دور الـ 16، بعد فوزه في وقت سابق على ملاكم رومانيا إيمانويل ميكان بالضربة القاضية في دور الـ 32، بمنافسات وزن 92 كغ.

أما ملاكمنا محمد مليس فقد خسر بدور الـ 16 أمام ملاكم كازاخستان كاميشبيك بالنقاط بوزن فوق 92 كغ، علماً أنه تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على بطل الكونغو لتأخر الأخير عن عملية الوزن.

محمد الرحيل

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