دراسة: مئات الآلاف في تشيكيا مهددون بعوز الطاقة

براغ-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة “وود اند كومباني” أن مئات الآلاف من المواطنين التشيك مهددون بفقر وعوز الطاقة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالمسنين والعائلات الكبيرة والذين يقومون بإعالة أسرهم بمفردهم.

وذكرت الدراسة أن فقر الطاقة سيظهر من خلال عدم قدرة الناس على الحصول على التدفئة بالشكل المناسب في بيوتهم، وسيشمل هذا الأمر 231000 شخص، وأيضاً من خلال انفاق أكثر من 40 بالمئة من دخلهم على أسعار الطاقة المرتفعة ويتعلق الأمر هنا بنحو 648000 شخص ومن خلال مواجهة إشكالات في تسديد حساباتهم أيضاً.

وأوضحت الدراسة أن أسعار الطاقة ارتفعت عدة أضعاف في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحمل نتائج كارثية على بعض الشرائح الاجتماعية.

وحسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي فإن أسعار الغاز ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام في تشيكيا بمقدار 49.3 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بمقدار 29.4 بالمئة وأسعار التدفئة بمقدار 16.9 بالمئة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency