العدو الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بنيران المقاومة في محيط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 12 آخرين ثلاثة منهم حالتهم خطرة بنيران المقاومة الفلسطينية في محيط قطاع غزة.

بدورها أعلنت المقاومة أنها قصفت مقر قيادة العدو وتحشيدات له في موقع كرم أبو سالم ومحيطه شرق مدينة رفح بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم مشيرة إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

كما قصفت المقاومة قوات العدو على محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى، وقواته المتواجدة في شارع 10 جنوب غرب مدينة غزة وفي محيط منطقة البيدر على شارع الرشيد غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتمكن رجال المقاومة من قنص جندي صهيوني في شارع 10 جنوب غرب مدينة غزة وأصابوه بشكل مباشر، كما سيطروا على طائرة مسيرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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