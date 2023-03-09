بيتر بافل يؤدي القسم الدستوري رئيساً لتشيكيا

براغ-سانا

أدى الرئيس التشيكي الجديد بيتر بافل القسم الدستوري خلفاً للرئيس ميلوش زيمان أمام اجتماع مشترك لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ اليوم، بحضور سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين في تشيكيا، وبينهم القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في براغ أميرة قرواني.

ويعتبر بافل رابع رئيس لتشيكيا منذ إعلان قيامها كدولة مستقلة عام 1993، وستكون ولايته الرئاسية الحالية لمدة 5 أعوام، بعد أن فاز بالانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وشغل بافل وهو جنرال سابق منصب رئيس أركان الجيش التشيكي بين عامي 2012 و2015، ورئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو في الفترة بين 2015 و 2018.

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