رئيسي: الغرب يحاول تمويه حقيقته الاستبدادية بخدعة الدفاع عن القيم الإنسانية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن المسؤولين الغربيين يحاولون تمويه حقيقتهم الاستبدادية المناوئة لحقوق الإنسان بالتخفي وراء شعارات الدفاع عن القيم الإنسانية، مبيناً أن أحداث غزة كشفت الستار عن الوجه الحقيقي لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/ عن رئيسي قوله اليوم: “نحن نشاهد المواجهة بين تيار الشرف المتمثل في الشريحة الطلابية الواعية وبين تيار الشر الذي يجسده المسؤولون المعتدون والمتطاولون على القانون والحقوق والحريات الإنسانية”، مشيراً إلى قمع التحركات الطلابية في الغرب كشفت للعالم عن الوجه الحقيقي له.

وأعرب رئيسي عن أسفه العميق تجاه ما يحدث في الأوساط الجامعية في أمريكا وبعض الدول الغربية حيث يتعرض الطلاب والأساتذة والمراكز العلمية والبحثية والقانون وحرية التعبير إلى انتهاكات واعتداءات كارثية، مشدداً على أن صمود طلاب هذه الجامعات سيفرض معادلة ردع جديدة بوجه الجرائم الصهيونية وموقف واشنطن الداعم لها.

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