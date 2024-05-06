لافروف: الغرب لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لا أحد في الغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية رداً على إمكانية إجراء مفاوضات: “لا يوجد أحد للحديث معه حتى الآن”، مشيراً إلى أنه سبق وأن قدم أمثلة على تصريحات القيادة والطبقة السياسية الأوكرانية والأمريكية والأوروبية والتي تبين أن لا أحد منهم مستعد لإجراء محادثة جادة بل هم يلعبون في محاكاة ساخرة للمفاوضات على شكل الاجتماع المزمع في سويسرا.

وشدد لافروف على أن الغرب يحاول بالاحتيال والابتزاز والأكاذيب جر أكبر عدد ممكن من البلدان النامية وبلدان الجنوب العالمي إلى الاجتماع في سويسرا المقرر عقده يومي الـ 15 والـ 16 من حزيران المقبل قرب مدينة لوتسيرن.

وأوضح لافروف أن بعض الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا تخطط للقيام بذلك فقط لتظهر أن الاجتماع بلا جدوى دون مشاركة روسيا.

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