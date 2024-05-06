شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة – سانا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي السلام بمدينة رفح جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد 7 بينهم 3 أطفال، فيما قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً شرق رفح ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 212 على القطاع إلى 34683 شهيداً و78018 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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