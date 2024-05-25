الخارجية الفنزويلية تؤكد مواصلتها المطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين

كراكاس-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزم كراكاس مواصلة المطالبة عبر كل المنصات الدولية بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت الخارجية الفنزويلية في بيان نشرته على منصة إكس على ضرورة إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم الهمجية إلى المحكمة ومعاقبتهم، لافتة إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت ممكنة فقط بمساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين تمكنا من شل هيئة الأمم المتحدة.

وجدد بيان الخارجية الفنزويلية دعم كراكاس لجهود جمهورية جنوب إفريقيا ضمن مختلف الأجهزة الدولية من أجل وقف الإبادة الجماعية التي تركبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت أمس كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، وهو قرار حظي بترحيب عربي ودولي واسع النطاق.

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