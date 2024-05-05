عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 212 موقعاً عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا أن 6 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا وأصيب عدد آخر مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال عدة منازل في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمدينة غزة 5 جثامين لشهداء من عائلة واحدة، قصف الاحتلال منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 34683 شهيداً، و78018 جريجاً.

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