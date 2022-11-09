تراجع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 44 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 94.92 دولاراً للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 88.83 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الثاني الجاري، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

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