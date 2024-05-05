الاحتلال يمنع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة

نيويورك-سانا

منع كيان الاحتلال الإسرائيلي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء عدوانه الوحشي في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني في حسابه على منصة “اكس” اليوم: “في هذا الأسبوع رفضوا للمرة الثانية دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في الأونروا بمن فيهم أولئك الذين على الخطوط الأمامية”.

وكان الاحتلال منع في الـ 18 من آذار الماضي لازاريني من دخول قطاع غزة المنكوب، فيما أشار تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يعادل حوالي 1.1مليون فلسطيني يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي بسبب العدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال على غزة.

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