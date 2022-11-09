نتائج أولية ترجح فوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن-سانا

فاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي ما يمهد لخلافات وانقسامات كبيرة على خطوط الأحزاب داخل المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حالياً.

وذكرت رويترز أن شركة اديسون ريسيرتش للأبحاث والدراسات الاستقصائية رجحت فوز السيناتور الجمهوري الحالي تيم سكوت في ولاية ساوث كارولينا وتود يونغ في ولاية إنديانا كما توقعت شبكة فوكس نيوز الإخبارية أن يفوز الجمهوري راند بول في كنتاكي والديمقراطي بيتر ويلش في فيرمونت.

ويجري الانتخاب على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

ووفق البيانات فإن الجمهوريين أوفر حظاً في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.

يشار إلى أن الأمريكيين بدؤوا أمس التصويت فى انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في ظل محاولة الجمهوريين الحصول على غالبية من شأنها أن تشل جدول أعمال الرئيس جو بايدن للسنتين المقبلتين .

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